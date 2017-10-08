هل تفهم البنات كرة القدم حقًا؟ فتيات وشباب يجيبون من وجهة نظرهم
هل تفهم البنات كرة القدم حقًا؟ فتيات وشباب يجيبون من وجهة نظرهم
03:25 م الأحد 08 أكتوبر 2017
علامات تقولك إن البنت اللي قدامك "مبتفهمش كورة"
كتب- أحمد عصام روّاي:
تحاول الكثير من الفتيات مواكبة "ترند" كرة القدم والتعليق عليها، وتزيد تلك الظاهرة مع مباريات المنتخب.
تعترف بعض الفتيات بعدم فهمهم لكرة القدم فهمًا تامًا، وأخريات يقررن خوض المواجهة مع الشباب ، فما هي حدود ثقافة الفتيات في مجال كرة القدم؟
قال "عامر حسين" "هتلاقيها بتردد أي كلام محفوظ وخلاص زي إن الحكم مرتشي، واللاعيبة مش مركزة، واتحاد الكورة فاسد، وكوبر لازم يمشي، ودايمًا هتلاقيها بتتحسر على أيام بركات وأبوتريكة ومتعب مع إنها مشافتهومش بيلعبوا غالبًا".
وقال "عُمر ياسر"، "هتلاقي البنت مش عارفة إحنا بنلاعب غانا ولا أوغندا، ولما تقولها بنلاعب الكونغو هتلاقيها بتقولك ما كلهم سود!"
أما "عُمر صالح" فكتب على فيسبوك"جرب اسألها لما الحكم يصفر عن سبب توقيف اللعب، ولو معرفتش تجاوب يبقى خلاص".
وكان للفتيات رأي آخر منهم "دينا خالد" "لو كان باين إنها فاهمة، لازم تختبرها،تسألها على أداء لاعب ملعبش من فترة، ولو مشيت معاك فالكلام، اعرف إنها ملهاش فيها وبتتصنع".
وعلقت "رحمة حسن"، "غالبًا هتلاقيها مش عارفة الفرق بين الضربة الركنية ورمية التماس، والفرق بين الفاول والأوفسايد، وغالبًا بتكون أهلاوية عشان الأهلي بيكسب".
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