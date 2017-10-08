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10 أمور تجنبي سؤال زوجك عنها وقت مباراة مصر والكونغو

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مصراوي Masrawy

10 أمور تجنبي سؤال زوجك عنها وقت مباراة والكونغو

11:34 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

10 أمور تجنبي سؤال زوجك عنها وقت مباراة مصر والكونغو

أمور تجنبي سؤال زوجك عنها وقت "الماتش"

كتبت- هاجر حاتم:

تقام اليوم مباراة هامة للمنتخب المصري ضد نظيره الكونغولي على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، لهذا سيجتمع أغلب الأصدقاء والعائلات خاصًة الرجال لمشاهدة الماتش سويًا، لمشاركة الأجواء الحماسية.

أغلب الفتيات والسيدات لا يمتلكن معرفة قوية حول لعبة كرة القدم، لهذا حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن بعض الأسئلة التي يصفها الرجل بـ "غير المنطقية" وقت مشاهدة المباراة، خاصة أسئلة الزوجة لزوجها، وذلك تفادياً لحدوث أي خلافات بسبب تعصب الزوج وقت المباراة، والتي رصدها بعض الرجال على صفحات السوشيال ميديا:

1- "هو ليه في استوديو تحليلي قبل الماتش"؟

2- "مين بيعلب مع مين"؟

3- "لو كسبنا ايه اللي هيحصل"؟

4- " يعني ايه اوف سايد"؟

5- " الماتش بيقعد وقت اد ايه"؟

6- " المفروض نجيب كام جول عشان نكسب"؟

7- "هو ازاي الحضري لابس اصفر او اخضر و كل اللعيبة لابسين أحمر" ؟

8- "هو مش الشوط الاول مصر كانت بتلعب ع اليمين طب هو الشوط التاني ليه بتلعب ع الشمال"؟

9- "هو ازاي جايبين مدرب مش مصري بيدرب منتخب مصر"؟

10- "لو اتعادلنا النهاردة هنروح ولا لا؟"

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