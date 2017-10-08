جامعة القاهرة: ألف طالب يشجعون المنتخب من الاستاد.. وشاشات عملاقة في المدن
جامعة القاهرة: ألف طالب يشجعون المنتخب من الاستاد.. وشاشات عملاقة في المدن
03:23 م الأحد 08 أكتوبر 2017
جامعة القاهرة
كتب- محمد قاسم:
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن ألف طالب بالجامعة استقلوا 20 أتوبيسًا إلى استاد برج العرب للمشاركة في تشجيع منتخب مصر في مباراته المرتقبة مساء اليوم أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم.
وأضاف الخشت، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيشارك طلاب المدينة الجامعية في مشاهدة المباراة التي تقام في الساعة 7 مساءًا بحضور النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، أمام شاشة عرض عملاقة بمدينة الطلبة ببين السرايات.
وتابع الخشت: "المرة الجاية سوف أشاهد الماتش مع بناتي الطالبات في مدينة طالبات الجيزة، ثم مدينة الرعاية للطالبات".
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