رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤازر المنتخب في موقعة الكونغو

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كتب- كريم قماح:

حرص حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو اللجنة الثلاثية، على زيارة المنتخب الوطني بمقر الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة اللاعبين والشد من أزرهم، قبل المباراة المصيرية أمام الكونغو.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم الأحد؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

أعرب مصطفى، في تصريحات صحفية اليوم، عن تفاؤله بصعود المنتخب لكأس العالم، وتقديم الجمهور صورة رائعة ومثالية في التشجيع، لتكون البداية لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى.

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كان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

وتحتل غانا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط لغانا ونقطة وحيدة للكونغو فيما تتصدر مصر المجموعة بتسع نقاط، وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميا إلى كأس العالم دون الانتظار لنتيجة الجولة الأخيرة.