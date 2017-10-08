أيمن يونس يقدم طريقة اللعب الأفضل للمنتخب أمام الكونغو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على صعوبة لقاء الفراعنة أمام الكونغو، مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

وأضاف يونس، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن مواجهة الكونغو ستكون صعبة على لاعبي المنتخب، عكس توقع البعض، مشددًا على ضرورة تسجيل أهداف في أول نصف ساعة حتى يمسك بزمام المباراة.

شاهد أيضا

وأشار نجم منتخب مصر السابق، إلى أن كوبر سيبدأ اللقاء ضاغط هجوميًا لأول مرة، لإظهار شخصية المنتخب الوطني الحقيقية.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

وتحتل غانا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط لغانا ونقطة وحيدة للكونغو فيما تتصدر مصر المجموعة بتسع نقاط وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميًا إلى كأس العالم دون الانتظار لنتيجة الجولة الآخيرة.