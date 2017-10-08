الزمالك ينهي معسكر التجمع بسبب المنتخب

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كتب- كرم قماح:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة نيبوشا، معسكره المغلق بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وشارك لاعبو الأبيض، خلال معسكر الفريق، لمباريتين وديتين أمام طلائع الجيش وفريق حطين السعودي.

وحرص نيبوشا على إنهاء معسكر الزمالك، بسبب مباراة المنتخب الوطني المرتقبة مساء اليوم امام الكونغو.

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وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم الأحد؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

وتحتل غانا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط لغانا ونقطة وحيدة للكونغو فيما تتصدر مصر المجموعة بتسع نقاط وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميًا إلى كأس العالم دون الانتظار لنتيجة الجولة الآخيرة.