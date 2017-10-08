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حلم المونديال.. نجوم الكرة يضعون التشكيل الأفضل لقمة مصر والكونغو

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حلم المونديال.. نجوم الكرة يضعون التشكيل الأفضل لقمة مصر والكونغو حلم المونديال.. نجوم الكرة يضعون التشكيل الأفضل لقمة مصر والكونغو

التحرير

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كتب- عمرو مكي وكريم قماح:

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة مصيرية ينتظرها الوطني، أمام نظيره الكونغولي، في السابعة من مساء اليوم الأحد، على استاد «برج العرب»، في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

ويحتاج منتخبنا الوطني إلى الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

وتحتل غانا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط لغانا ونقطة وحيدة للكونغو، فيما تتصدر المجموعة بـ9 نقاط، وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميًا إلى دون الانتظار لنتيجة الجولة الأخيرة.

توقع نجوم منتخب مصر السابقون التشكيل المتوقع أن يبدأ به الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، فى مواجهة الكونغو الليلة فى المباراة المقرر لها الـ7:00 مساء على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ورصدت «التحرير» آراء عدد من نجوم الكرة السابقين، في التشكيل الأفضل لبدء موقعة الفراعنة أمام الكونغو.

ربيع ياسين، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، توقع التشكيل الذي سيبدأ به الأرجنتيني هيكتور كوبر، لقاء اليوم أمام الكونغو كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري.

في الدفاع: أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد الشافي - أحمد فتحي.

 في الوسط : محمد النني - طارق حامد - رمضان صبحي- وتريزيجيه.

 في الهجوم: محمد صلاح - عمرو جمال.

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وتوقع هشام يكن، لاعب والمنتخب الوطني السابق، أن يخوض كوبر المباراة بتشكيل يتكون من:-

في حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - علي جبر - محمد عبد الشافي.

شاهد أيضا

خط الوسط: رمضان صبحي - طارق حامد - محمود تريزيجيه - محمد صلاح - صالح جمعة 

في الهجوم: أحمد حسن (كوكا).

هشام يكن

وتوقع أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن يبدأ كوبر المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري.

في خط الدفاع: أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد الشافي - أحمد فتحي.

في الوسط: محمد النني - طارق حامد - تريزيجيه - رمضان صبحي.

في الهجوم: محمد صلاح - عمرو جمال.

أيمن يونس

جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، توقع أن يبدأ الفراعنة لقاء الكونغو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

في الدفاع: أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد الشافي - أحمد فتحي.

في الوسط: رمضان صبحي - طارق حامد - تريزيجيه - صالح جمعة.

في الهجوم: عمرو جمال - محمد صلاح.

جمال عبد الحميد

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التحرير

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