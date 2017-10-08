حارس أوغندا عن قمة مصر والكونغو: حلم التأهل لا يزال قائمًا

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كتب- كريم قماح:

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا، أن حلم منتخب بلاده للتأهل إلى المونديال لا يزال قائمًا، موضحًا أن قمة مصر والكونغو ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، وما زالت فرصة الصعود للمونديال قريبة.

وقال قائد أوغندا، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: «الملعب كان سيئًا جدًا.. الأرضية كانت كأرضية الحقل»، مُضيفًا: «حاولنا بذل كل ما في وسعنا لكننا لم نفز».

وعن التأهل لكأس العالم، قال حارس صن داونز: «لا يزال لدينا بعض الفرص.. الأمر لم ينته بعد، ولدينا أمل فمباراة مصر والكونغو، لم تلعب بعد، وكل شيء وارد في كرة القدم».

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وعن المباراة النهائية بالتصفيات: «لدينا مباراة خارج أرضنا مع الكونغو بينما ستلعب مصر مع غانا في أرض الأخيرة، لذلك في حالة التعادل خلال مباراة اليوم سيكون حلم المونديال الأقرب لمنتخب بلادنا».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكونغولي في تمام السابعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ويحتاج منتخبنا الوطني إلى الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيا في مباراة أمس السبت.

وتحتل غانا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط لغانا ونقطة وحيدة للكونغو، فيما تتصدر مصر المجموعة بتسع نقاط وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميا إلى كأس العالم دون الانتظار لنتيجة الجولة الأخيرة.