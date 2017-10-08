إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة على طريق "السخنة - القطامية"
إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة على طريق "السخنة - القطامية"
03:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
استقبلت مستشفى السويس العام 4 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها على طرق "السخنة - القطامية".
وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ملاكي رقم "س و 9438 " بطريق القطامية – العين السخنة كيلو 50 تجاه السويس أمام محطة وقود.
وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المصابين هم "رضا أمين محمد" 29 عامًا مقيم بني سويف، مهندس، و"أحمد يونس سيد سلومة" 34 عامًا، مقيم بني سويف، و"يحيى عويس" 41 عامًا، و"أحمد رمضان عبدالستار" 33 عامًا، يقيما بالقاهرة.
وأوضح المصدر أن حالة المصابين الأربعة مستقرة، وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
3 مصابين في تصادم سيارتين بالسويس
-
3 مصابين في انقلاب سيارة على طريق رأس البر
-
مصرع طفل صدمه قطار بالسويس
-
ننشر صورة سيارة الفنانة داليا التوني بعد مصرعها في حادث سير
إعلان
إعلان