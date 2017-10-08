إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة على طريق "السخنة - القطامية"

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت مستشفى السويس العام 4 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها على طرق "السخنة - القطامية".

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ملاكي رقم "س و 9438 " بطريق القطامية – العين السخنة كيلو 50 تجاه السويس أمام محطة وقود.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المصابين هم "رضا أمين محمد" 29 عامًا مقيم بني سويف، مهندس، و"أحمد يونس سيد سلومة" 34 عامًا، مقيم بني سويف، و"يحيى عويس" 41 عامًا، و"أحمد رمضان عبدالستار" 33 عامًا، يقيما بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن حالة المصابين الأربعة مستقرة، وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.