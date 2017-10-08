منظمون: مليون شخص شاركوا في احتجاجات مناهضة لانفصال كتالونيا

برشلونة (د ب أ)

قال المنظمون إن نحو 950 ألف شخص شاركوا في المسيرة المناهضة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا التي تشهدها برشلونة اليوم الأحد.

وتمت دعوة الكتالونيين المعارضين لانفصال إقليمهم عن إسبانيا إلى المشاركة في الاحتجاج الذي تم تنظيمه تحت شعار "فلنعد إلى الصواب".

وفي أكتوبر، أجرت حكومة الإقليم استفتاء مثيرا للجدل حول الاستقلال عن إسبانيا ،رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بحظر الاستفتاء.

وصوت 90 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء لصالح الاستقلال ، وكانت نسبة المشاركة 43 في المئة فقط، نظرا لمقاطعة معظم المعارضين للانفصال لهذا الاستفتاء.

وما لم يحدث تحول في اللحظات الأخيرة، من المتوقع أن تعلن السلطات الكتالونية الاستقلال خلال أيام، وهو ما سوف يؤدي إلى تصعيد ما يعتبر بالفعل الأزمة السياسية الأكبر في إسبانيا منذ أربعة عقود.