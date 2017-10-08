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غانا: مقتل 6 وإصابة أكثر من 130 في انفجارين عند محطة وقود

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مصراوي Masrawy

غانا: مقتل 6 وإصابة أكثر من 130 في انفجارين عند محطة وقود

03:17 م الأحد 08 أكتوبر 2017

غانا: مقتل 6 وإصابة أكثر من 130 في انفجارين عند محطة وقود

أكرا (د ب أ)

لقى ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 132 بعد وقوع انفجارين عند محطة وقود في أكرا عاصمة غانا.

وقال المتحدث باسم خدمات المطافئ بيلي اناجلاتسي اليوم الأحد إن معظم المصابين أصيبوا بحروق.

وقد تدمرت محطة الوقود الواقعة عند تقاطع رئيسي بعد الانفجارات التي وقعت أمس السبت.

وقال نائب وزير الإعلام كوجو اوبوينج نكروما إن انفجارات محدودة وقعت خلال الليل، ولكن المطافئ تمكنت من السيطرة على الحريق.

ويذكر أن نحو 150 شخصا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق بمحطة وقود في أكرا عام 2015.

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