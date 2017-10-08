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الأديب فارجاس يوسا: عدد هائل من الكتالونيين يعارضون الانفصال

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مصراوي Masrawy

الأديب فارجاس يوسا: عدد هائل من الكتالونيين يعارضون الانفصال

03:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الأديب فارجاس يوسا: عدد هائل من الكتالونيين يعارضون الانفصال

ماريو فارجاس يوسا

برشلونه (د ب أ)

أكد الأديب ماريو فارجاس يوسا، الحاصل على جائزة نوبل، أن المشاركة الواسعة في مسيرة مؤيدة للبقاء على الوحدة مع إسبانيا في برشلونه يوضح أن "عددا هائلا من الكتالونيين" يعارضون الاستقلال.

وقال للصحفيين :"مشاركة كثيرين في هذه المسيرة فاقت أكثر التوقعات تفاؤلا".

وأضاف أن هذا يعد "مؤشرا على وجود عدد هائل من الكتالونيين المعارضين للاستقلال، المعارضين للانقلاب، والمؤيدين للدستور والقانون وسيادة القانون".

ويعد الكاتب والصحفي فارجاس يوسا، 81 عاما، أبرز شخصية مشاركة في المسيرة، ومن المقرر أن يتلو بيانا مناهضا للاستقلال في ختامها.

وكانت حكومة الإقليم أجرت الاستفتاء مطلع الشهر رغم حظر المحكمة الدستورية له. وبالفعل صوت 90 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء لصالح الاستقلال، وكانت نسبة المشاركة 43% فقط، نظرا لمقاطعة معظم المعارضين للانفصال لهذا الاستفتاء.

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