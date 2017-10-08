6 فنانين «مالهمش في الكورة».. أحدهم اتهم بالخيانة وأخرى أهانت «أبو تريكة»

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ينتظر المصريون مساء اليوم الأحد، حدثًا هامًّا، وهو مباراة المنتخب المصري مع الكونغو، حيث إنه من المقرر تأهل المنتخب لكأس العالم إذا ما فاز بمباراة اليوم، ورغم تشجيع الجميع للمنتخب المصري، فإن هناك عددًا من الفنانين الذين اعترفوا بعدم إتقانهم اللعبة، ورفعوا شعار "ماليش في الكورة"، ومن بينهم..

1- محمد ممدوح

صرّح الفنان "محمد ممدوح" الشهير بـ"تايسون"، مؤخرًا أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "أنا وأنا" عبر فضائية "ON E"، بأنه لا يحب كرة القدم، وقال: "لا أشاهد مباريات كرة القدم ولا أشجعها نهائيا، وأنا ضد خلط الدين والرياضة في السياسة".



2- إيمي سمير غانم

في مايو الماضي، أثارت الفنانة "إيمي سمير غانم" جدلًا واسعًا بعدما تداولت إحدى الصفحات التي حملت اسمها عبر موقع "فيسبوك"، منشورًا حمل صورتها مصحوبة بتعليق "زملكاوية لآخر يوم في عمري"، ولكنها نفت ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وقالت: "أولًا أنا ماعنديش فيسبوك، ثانيًا ماليش في الكورة أساسًا، والأكاونت ده مزيف، وكل الأكاونتات اللي على فيسبوك باسمي مزيفة".

3- أحمد حلمي

في عام 2012، كتب الفنان "أحمد حلمي" مقالة بعنوان "ماليش في الكرة"، وهو ما علق عليه في حوار صحفي سابق قائلًا: "بالفعل لا أشجع كرة القدم ولا أفهم بها، ودائما في المباريات أخرج لإنجاز ما أريد حيث تكون الشوارع خالية من الناس".

وأكد "حلمي" ذلك مرة أخرى في العام الماضي، عندما سأله أحد متابعيه على موقع "تويتر" حول انتمائه للنادي الأهلي أو الزمالك، فردّ عليه: "والله العظيم أنا ماليش في الكورة خالص.. عمري ماحبتها".

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4- خالد الصاوي

عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صرح الفنان "خالد الصاوي" في شهر مايو الماضي بأنه لا ينتمي لأي من النادي الأهلي أو الزمالك، وقال: "أقسم بالله لا أنا أهلاوي ولا زملكاوي ولا بريح رأسى مالناس، ما كنتش أقول يساري طيب، طفولتي إسكندرية اتحاد، أبويا إسماعيلي، مراتي أهلي متطرف"، وأضاف: "جيت مصر في إعدادي فشهدت معارك زمايلي أهلي وزمالك، بصيت جوايا مالقيتش نادي بعينه فشجعت اللعبة الحلوة، ماعجبش فبقيت أرخم حسب القعدة، أنا منتخباوي".

5- عمرو يوسف

في سبتمبر من العام الماضي، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان "عمرو يوسف" يرتدي تي شيرت فريق "برشلونة" الإسباني، وتعرض لانتقاد واسع وقتها لأن التي شيرت حمل إعلانات الخطوط الجوية القطرية، ما جعل البعض يتهمه بالخيانة والعمالة لقطر، ولكنه ردّ على ذلك قائلًا: "كنت مع حسن الرداد ودرة ودينا الشربيني، وذهبنا لمتابعة إحدى مباريات كرة القدم، وأنا لا أفهم ولا أتابع كرة القدم، وارتدينا تي شيرتات برشلونة المكتوب عليها قطر".

6- داليا البحيري

موجة من الهجوم الشديد تعرضت لها الفنانة "داليا البحيري" في يوليو الماضي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب هجومها على لاعب الأهلي السابق "محمد أبو تريكة"، وحاولت "داليا" تهدئة الوضع فنشرت بيانا اعتذرت فيه عن إهانتها لـ"أبو تريكة" ووصفه بالإرهابي، موضحة أنها كانت مجرد دعابة، وعلّق الفنان "أحمد السعدني" على بيان اعتذارها قائلًا: "الاعتذار عند الخطأ شجاعة أحييكي عليها يا دودو، وللأسف طريقتنا في الرد كشعب بقت كلها تجريح وكلام فارغ، أكيد زي مابتقولي هو نفسه مايرضيهوش بس انتي كده عداكي العيب"، فردّت عليه: "أنا أصلا ماليش في الكورة ولا السياسة".