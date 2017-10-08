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"تشريعية النواب" توافق على ٦ اتفاقيات دولية في أولى اجتماعاتها بالانعقاد الثالث

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مصراوي Masrawy

"تشريعية النواب" توافق على ٦ اتفاقيات دولية في أولى اجتماعاتها بالانعقاد الثالث

03:04 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على 6 اتفاقيات دولية في أولى اجتماعات اللجنة بعد قرار تشكيل هيئة المكتب خلال دور الانعقاد الثالث.

وتضمنت الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017، الإنفاق بين والوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل في الإسكندرية، وقرار اتفاقية قرض بين مصر والنقص العربي للانماء الاقتصادي لإنشاء محطة كهربائية في مدينة كوم أمبو.

ووافقت اللجنة على قرار 381 لسنة 2017 للموافقة على بنك التنمية الأفريقي بتخصيص أسهم في تحويل الأسهم المتاحة للاكتتاب لمصر إلى رأس مال بنك التنمية الأفريقي، والقرار رقم 443 بالموافقة على اتفاقية قرض بسن مصر والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في القضاء على انفلونزا الطيور.

فيما تمت الموافقة على القرار رقم 444 بالموافقة على اتفاق قرض لشراء 100 جرار سكة حديد من البنك الأوروبي، فضلا عن القرار رقم 445 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والصين في صورة منحة وزارة البيئة لمواجهة التغير المناخي.

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