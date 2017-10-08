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«أوبل» تضم «موكا» إلى فئتها «X» الجديدة

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«أوبل» تضم «موكا» إلى فئتها «X» الجديدة «أوبل» تضم «موكا» إلى فئتها «X» الجديدة

التحرير

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تعتزم شركة "أوبل" الألمانية تزويد سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "موكا" ببعض المميزات لتكون قادرة على الانضمام إلى الفئة "X" التي تسعى الشركة لتسويقها في الوقت الحالي.

وحسب موقع "إن أوتو نيوز"، فإن الشركة الألمانية ستحاول زيادة القدرات والسمات الرياضية للسيارة الشهيرة، لتطرحها في الأسواق العالمية في 2018 باسم "موكا X".

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وتعكف الشركة الألمانية بعد الانتقال الرسمي إلى "بيجو – ستروين" لتوسيع نطاق تسويق إصداراتها وتحسين قدراتها على التنافس في الأسواق العالمية، حيث سبق أن أعلنت ضمها سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "جراند لاند" إلى فئة "X".

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التحرير

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