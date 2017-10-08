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«هيونداي» تراهن على «الدفع الرباعي» في «توسان 2018»

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«هيونداي» تراهن على «الدفع الرباعي» في «توسان 2018» «هيونداي» تراهن على «الدفع الرباعي» في «توسان 2018»

التحرير

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية، على إضافة بعض التعديلات الفنية على سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "توسان"، وذلك استعدادًا لطرحها بشكل مختلف في الأسواق العالمية العام المقبل.

وحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الشركة الكورية تنوي تزويد السيارة بنظام الدفع الرباعي الكامل لإطاراتها، وهي نسخة تبدو أكثر تطورًا من الموديل الحالي في الأسواق العالمية.

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وتسعى "هيونداي" لتجهيز السيارة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لتكون في الأسواق العالمية مع مطلع 2018، والذي وعدت الشركة أن يكون عامًا مميزًا لإصداراتها في الأسواق العالمية.

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