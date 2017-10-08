وكيل الأزهر يطالب رؤساء المناطق بضبط العملية التعليمية داخل المعاهد- صور

كتب- محمود مصطفى:

عقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الأحد، اجتماعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية بحضور الشيخ صالح عباس، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد، ومؤمن متولي، الأمين العام للمجلس الأعلى الأزهر بمقر المشيخة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وآخر مستجداتها.

وهنأ وكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس لتوليه منصب القائم بأعمال رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية خلفًا للدكتورمحمد أبو زيد الأمير، الذي قدم له الشكر على فترة توليه منصبه، وما قام به من جهود في خدمة التعليم الأزهري.

وأكد شومان، ضرورة ضبط العملية التعليمية في المعاهد وعودة الانضباط إليها حتى يعود التعليم الأزهري قويًّا كما كان، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في العمل داخل المعاهد، وسيتم تسيير لجان متابعة ميدانية للوقوف على انضباط العمل داخلها وعرض تقارير مفصلة عن سير العملية التعليمية.

وشدد وكيل الأزهر، على ضرورة تكثيف جهود رؤساء المناطق في المرور على المعاهد والاطلاع على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة وانضباط المعلمين والطلاب، وغرس ثقافة الاجتهاد والانضباط والنظافة في نفوس الطلاب وسلوكياتهم حتى تبدو المعاهد في أفضل صورة من ناحية الجودة والنظافة.