"الخشت" يدعو المصريين للمساهمة في إنشاء فرع جامعة القاهرة بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد قاسم:

دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المصريين لاكتتاب عام والمشاركة في تمويل وبناء جامعة القاهرة الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الخشت في تصريحات صحفية، إنه يراوده حلم إنشاء جامعة القاهرة الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد نموذجاً للعاصمة الحديثة، وأن تضم هذه الجامعة الأهلية تخصصات حديثة ويكون التعليم فيها مجاني ومتاح لكافة طبقات الشعب.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجان لوضع تصور مالي وإداري وأكاديمي لجامعة القاهرة الأهلية.