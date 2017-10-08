أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الخشت" يعلن بدء اجراءات إنشاء جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الخشت" يعلن بدء اجراءات إنشاء جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد

02:41 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء إجراءات إنشاء جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد لاستقبال الطلاب الأجانب والوافدين والقادرين من المصريين ببرامج جديدة وشراكات مع جامعات أجنبية، حيث سيكون لها تكاليف خاصة.

وأضاف الخشت في تصريحات صحفية، الأحد، أن عمداء الكليات بالجامعة سيبدأون في عقد إتفاقيات شراكة مع جامعات أجنبية، كما تم الإتفاق مع إحدى مؤسسات التمويل الكبري لتمويل المرحلة الأولى من جامعة القاهرة الدولية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الخشت" يدعو المصريين للمساهمة في إنشاء فرع جامعة القاهرة بالعاصمة

    أخبار

  • "الخشت": ندعم البرامج الدولية المشتركة بين جامعة القاهرة والجامعات

    أخبار

  • م​صر تعرض تجربتها في تشغيل الشباب أمام خبراء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا

    أخبار

  • الخشت: مدرسة الأورام في جامعة القاهرة قادرة على مواجهة السرطان

    أخبار

إعلان

7782ca7b95.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به