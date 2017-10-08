"الخشت" يعلن بدء اجراءات إنشاء جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد
"الخشت" يعلن بدء اجراءات إنشاء جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد
02:41 م الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب- محمد قاسم:
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء إجراءات إنشاء جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد لاستقبال الطلاب الأجانب والوافدين والقادرين من المصريين ببرامج جديدة وشراكات مع جامعات أجنبية، حيث سيكون لها تكاليف خاصة.
وأضاف الخشت في تصريحات صحفية، الأحد، أن عمداء الكليات بالجامعة سيبدأون في عقد إتفاقيات شراكة مع جامعات أجنبية، كما تم الإتفاق مع إحدى مؤسسات التمويل الكبري لتمويل المرحلة الأولى من جامعة القاهرة الدولية.
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