مقتل 5 من القاعدة في غارة لطائرة بلا طيار في اليمن
مقتل 5 من القاعدة في غارة لطائرة بلا طيار في اليمن
02:46 م الأحد 08 أكتوبر 2017
وقفة احتجاجية امام منزل دمرته غارة جوية في صنعاء ف
صنعاء، اليمن (أ ف ب)
قتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة الأحد في غارة شنتها طائرة بدون طيار في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء على ما أفاد مسؤولون في اجهزة الأمن.
واستهدفت الغارة التي شنتها "على الأرجح طائرة اميركية بلا طيار" بحسب أحد المسؤولين، سيارة في منطقة سعود بشمال غرب محافظة مأرب.
واكدت هذه المصادر ان الأشخاص الخمسة في السيارة قتلوا وتفحمت جثثهم.
وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" اخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتشعر بالقلق من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الارض الاميركية.
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