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ملك السعودية يغادر روسيا بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام

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مصراوي Masrawy

ملك يغادر بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام

02:36 م الأحد 08 أكتوبر 2017

ملك السعودية يغادر روسيا بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام

الرياض/ موسكو- (أ ش أ):

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد موسكو، عقب زيارة لروسيا استغرقت 4 أيام، استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في وداعه بمطار فنوكوفو الرئاسي، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ألكسندر خلوبونين، وعدد من المسؤولين في روسيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد التقى، خلال الزيارة، الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، وعدد من المسؤولين في القيادة الروسية، كما تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات شملت العديد من القطاعات.. فضلا عن منح الملك سلمان شهادة الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو للعلاقات الدولية.

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