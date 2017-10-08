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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "أحدث دار السلام" لـ 23 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "أحدث دار السلام" لـ 23 أكتوبر

02:44 م الأحد 08 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام"، لجلسة 23 أكتوبر

وجاء قرار التأجيل لضم المستندات.

وأسندت النيابة لكلاً من أحمد مجدى، وعبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحسيب، ومحمد عادل، وعلى رؤوف، وعمرو كمال، عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016 ، بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم رافعين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

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