ضبط 61 كجم حشيش وبانجو و18 ألف قرص "كبتاجون" خلال 24 ساعة
ضبط 61 كجم حشيش وبانجو و18 ألف قرص "كبتاجون" خلال 24 ساعة
02:43 م الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة، وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 كيلوجراما من مخدر الحشيش، و50 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر.
كما تم ضبط 250 جراما من مخدر الكوكايين، و615 جراما من مخدر الهيروين، و250 جراما من مخدر الأفيون، و75 من مخدر الفودو، و18 ألف قرص "كبتاجون" مخدر.
واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية كافة، وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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