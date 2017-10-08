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21 نوفمبر .. الحكم على متهم في قضية "خلية مدينه نصر"

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مصراوي Masrawy

21 نوفمبر .. الحكم على متهم في قضية "خلية مدينه نصر"

02:39 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:
قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة أحمد محمد رياض الشركي المتهم بتأسيس جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر "، لـ 21 نوفمبر للنطق بالحكم.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

وأحالت النيابة العامة المتهم و8 آخرين إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة غير مرخصة في القضية رقم 4952 لسنة 2012، وأصدرت محكمة الجنايات عليهم حكم بالسجن المؤبد على غيابيًا، وتم القبض على المتهم لإعادة إجراءات محاكمته.

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