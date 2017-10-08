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مصدر أمني يكشف هوية المسلحين في "فيديو المشروع الأمريكي" بحلوان

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف هوية المسلحين في " المشروع الأمريكي" بحلوان

02:36 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مديرية أمن القاهرة

كتب – فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، هوية تاجر المخدرات الذي منع الشرطة في منطقة المشروع الأمريكي بحلوان من القبض عليه، بعدما استعان بشقيقه وذويه وألقوا زجاجات فارغة، واستخدم الكرباج في الشارع لاستعراض قوته.

وأوضح المصدر، أن المتهم يدعى (أحمد س 32 سنة)، صادر ضده حكم بالحبس في قضية مخدرات، وشقيقه (محمود. س)، وبعض من ذويه وصدر قرار بضبطهم من النيابة العامة وشكل اللواء محمد منصور مدير المباحث فريق أمني لضبط جميع المتهمين.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد هوية المتهمين، وأماكن اختبائهم، مؤكداً أن الواقعة بدأت عندما وردت معلومات لضابط المباحث تفيد تواجد المتهم داخل منزله، وحيازة أسلحة نارية، فاستصدرت إذن من النيابة العامة، للقبض عليه وتوجهت قوة من مباحث حلوان إلى منزله وأثناء ذلك قام عدد من أقاربه باعتراض رجال الأمن ونجحوا في تهريبه من شباك المنزل واعترضوا القوات أثناء صعودها لسلم العقار.

وأشار المصدر بأن النيابة العامة أصدرت قرارا بضبط وإحضار جميع المتهمين

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