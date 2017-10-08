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وزير خارجية تركيا: قواتنا تقييم الأوضاع في إدلب

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية تركيا: قواتنا تقييم الأوضاع في إدلب

02:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير خارجية تركيا: قواتنا تقييم الأوضاع في إدلب

القاهرة (مصراوي)
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأحد، مهمة القوات التركية المتواجدة في محافظة إدلب السورية الخاضعة في أغلبها لسيطرة فرع تنظيم القاعدة، تعمل على تقييم الأوضاع على الأرض، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف أوغلو أن "الاستخبارات والوحدات العسكرية التركية تقيم الأوضاع على الأرض، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ الخطوات المقبلة".

وأوضح وزير الخارجية التركي أن "هدف بلاده من نشر قوات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، يتمثل في وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد".

وأشار أوغلو أن إدلب ستشهد انتشارًا لمراقبين أتراك فقط، بينما سينتشر على خطوط التَّماس مراقبون روس وإيرانيون، مبينًا أن مهمتهم "ستكون لمنع حدوث انتهاكات، والتحقق من مرتكبيها".

ونقلت "الدرر الشامية" القريبة من المسلحين في إدلب، عن مصادر أن ثلاث سيارات تُقل جنودًا ومسؤولين أتراكًا، عبرت صباح اليوم معبر أطمة الحدودي، رافقها من الجانب السوري سيارات تابعة لهيئة تحرير الشام - جبهة النصرة سابقا التي تتبع تنظيم القاعدة، - حتى وصل إلى دارة عزة بريف حلب.

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