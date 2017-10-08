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القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

02:23 م الأحد 08 أكتوبر 2017

القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 4 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد، وتحفظت الشرطة على المنزل، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير الأمن إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا من "محمود. م" 36 عامًا، بقيام مجموعة من ألاشخاص، بالتنقيب عن الآثار بمنزل مجاور له معرضين منزله للتصدع والسقوط.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط "أ. ا" 37 عامًا، و"ر. ك" 34 عامًا، و"م. ع" 36 عامًا، و"م. ا"، 29 عامًا، أثناء الحفر والتنقيب داخل منزل ملك "س. ح" 60 عامًا، تاجر.

وتم ضبط خراطيم مياه، وموتور رفع وعدد من أدوات الحفر وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب عن الآثار نظير مقابل مادي يتحصلون عليه من مالك المنزل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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