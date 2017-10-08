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صديق عريس حوّل موكب زفافه لمأساة بسبب تلاعبه بسيارته اثناء القيادة

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مصراوي Masrawy

صديق عريس حوّل موكب زفافه لمأساة بسبب تلاعبه بسيارته اثناء القيادة

02:27 م الأحد 08 أكتوبر 2017

صديق عريس حوّل موكب زفافه لمأساة بسبب تلاعبه بسيارته اثناء القيادة

صديق عريس حوّل موكب زفافه لمأساة

كتب – فتحي سليمان:

انقبلت سيارة ملاكي "كيا سيراتو"، اثناء سيرها أعلى كوبري أكتوبر في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائقها الذي أُصيب بارتجاج في المخ، وفقد النطق، وتم نقله إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني بإدارة مرور القاهرة، إن السائق سار بالسيارة بطريقة مخالفة لقواعد المرور، ما نتج عنه تأرجح السيارة عدة مرات، واصطدامها بسور الكوبري بالقرب من منزل عبدالمنعم رياض.

وأوضح المصدر أن السيارة تهشمت لكن لم يُصاب أي من العروسين بأذي ونٌقل الشاب المصاب إلى المستشفى، وتم سحب السيارة، وتحرير محضر بالواقعة.

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