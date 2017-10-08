الذهب يلامس أقل مستوى له في شهرين عند 1261 دولار

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أكد رجب حامد المدير الشريك لمجموعة سبائك لتجارة المعادن الثمينة، في تقرير صادر اليوم عن المجموعة، أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي على صعود نسبي عند مستوى 1274 دولارًا للأونصة، محققًا 13 دولارًا صعودًا عن أدنى مستوى لامسه نهار يوم الجمعه و مُحافظًا على مستوياته المرتفعه فوق دعم 1270 دولارًا.

وأضاف "حامد" "كان للدولار الأثر الأكبر في تحركات الذهب للأسبوع الماضي، حيث ظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية عن شهر سبتمبر في صورة عكس توقعات المحللين، و فقد الذهب توازنه مع صدور البيانات ظهر الجمعه - حيث بدا ضعيفًا مع صدور البيانات، و فقد الكثير من مكاسبه و هبط إلى أدنى مستوى له منذ شهرين (مطلع أغسطس الماضي)، و لكنه عاد للصعود بعد هدوء الأسواق و عودة المستثمرين لحيازة الذهب و التحوط به نظرًا لضبابية المشهد الاقتصادي و عدم وجود استدامة في البيانات الإيجابية الصادرة من الفيدرالي الأمريكي، وعجز المحللين و المستثمرين فى تحليل بيانات سوق العمل الأمريكي، و بالمثل ترنَح الذهب بعد الهبوط الحاد و الصعود الحاد.

وتابع "الجميع كان يتوقع أن تكون البيانات سلبية بتأثير أعاصير الشهر الماضى و انخفاض أعداد الوظائف، و هذا ما كان - حيث صدرت أعداد الوظائف المستحدثة بـ33 ألف وظيفة، و التوقعات كانت 88 ألف وظيفة، بينما أرقام الشهر الماضى كانت 156 ألف وظيفة و هي أدنى أعداد منذ سبع سنوات.

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وأوضح "من الطبيعي أن يرتفع الذهب مع هذه الأرقام، وكان متوقعًا أن تصل الأونصة إلى حاجز 1300 دولار، لكن مع ارتفاع معدل الأجور و انخفاض نسبة البطالة إلى 4.2% فاجأ الأسواق، و أعاد النظرة الإيجابية للاقتصاد الأمريكي، و هذا ما جعل الذهب يحد من ارتفاعاته و استقراره فى نفس مستوى بداية الأسبوع.

وأشار مدير مجموعة سبائك إلى أن الفترة القادمة تتميز بعدم وجود بيانات اقتصادية قوية، موضحًا أن الذهب سيخضع لتأثير آلية السوق في العرض و الطلب، وإن كان الطلب الفعلي سيطفو و تدعم ارتفاعات جديدة للذهب فوق مقاومة 1281 دولار، خصوصًا في ظل توقعات بعض المحللين بأن الذهب أنهى عمليات التصحيح، وبدأ في "رالي" ارتفاعات جديدة قد تستمر إلى نهاية العام و قبل اجتماع الفيدرالي فى منتصف ديسمبر القادم.

أما عن الفضة فكانت أكثر حدي في حركتها نحو الهبوط مع بداية الأسبوع، و كانت مستقره طوال أيام الأسبوع تحت مستوى 16.65 دولار، و اقتربت كثيرًا من دعم 16.60 دولار قبل ظهر الجمعة، ولامست الأونصة أدنى مستوى لها فى تسع أسابيع عند مستوى 16.31 دولار بتأثير بيانات سوق العمل، وأنهت الفضة تداولاتها عند مستوى 16.73 دولار بفارق صعود 16 سنتًا عن أسعار بداية الأسبوع بسبب عودة الطلب على الفضة من الأسواق و من التداولات الإلكترونية، ونتوقع أن تستقر الفضة فوق 17 دولارًا حتى نهاية العام.