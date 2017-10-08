الأمن يُعيد طفل عين شمس الهارب.. والتحريات: "افتعل قصة اختطافه"

كتب – فتحي سليمان:

أعادت أجهزة الأمن بالقاهرة الطفل "تامر م ع"، 16 سنة، والذي ادعت أسرته تعرضه للاختطاف على يد عصابة ساومت الأسرة على دفع 15 ألف جنيه مقابل إعادته.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن الطفل لم يتعرض للاختطاف، وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن بقسم شرطة عين شمس وقطاع شرق القاهرة، أن الطفل اتفق مع بعض زملاؤه بمدرسة الثانوية التجارية، على اختلاق واقعة اختطافه للحصول من والده على مبلغ 15 ألف جنيه.

وأضافت التحريات أن الأمن توصل لهوية وموقع اختباء الطفل عند أحد أصدقائه، عقب تتبع هاتف أحد أصدقائه، وتم إعادة الطفل وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهمين.