إصابة 5 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين ببنها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصيب 5 أشخاص من عائلتين بجروح بسبب خلافات مالية بينهم وعلاقات مصاهرة، حيث نشبت بينهم مشاجرة بالشوم والعصى والأسلحه البيضاء، وتم السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية عزبة الإصلاح الزراعي دائرة قسم بنها.

وبإخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، أمر اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائي وتم السيطرة على المشاجرة، وتبين للمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم ثان بنها، أن المشاجره حدثت بين طرف أول سالم" س 24 سنه"، ووالده "سعيد ص 59 سنه - بالمعاش" مصاب بجرح طعنى بالجهه اليمنى من الصدر ولا يمكن استجوابه.

شاهد أيضا

وطرف ثان "أحمد ع 25 سنه - عامل"، و"حسام م 26 سنه مدرب سباحه"، و"أحمد ف 33 سنه - صاحب محل بقاله"، وجميعهم مصابين، وذلك لحدوث مشادة كلاميه بين الطرفان نتيجة خلافات ماليه قديمه بينهم، حيث تربطهم صله قرابه ومصاهرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما به من إصابات، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجر ة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم تعيين الخدمات الأمنية بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.