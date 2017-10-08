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بالصور.. الفريق مميش ووزير البترول يتفقدان أعمال تطوير ميناء السخنة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الفريق مميش ووزير البترول يتفقدان أعمال تطوير ميناء السخنة

02:20 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ميناء السخنة، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع محطة الصب السائل وتطوير الرصيف البحري بالميناء، والذي يعد منصة لوجيستية متكاملة ومتطورة ومنفذ رئيسي على البحر الأحمر لتأمين إمدادات الوقود وإضافة استراتيجية للبنية الأساسية لقطاع البترول.

وقال الملا إن مشروعات تطوير البنية الأساسية وزيادة الطاقة الإنتاجية من الثروات الطبيعية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول، تتم وفقًا لأحدث التقنيات والمواصفات القياسية العالمية ومعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أنها تحقق أهداف الدولة الاستراتيجية في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية، وتسهم بقوة في المشروع القومي لمصر بالتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن تطوير التسهيلات البترولية والطاقة الاستيعابية والتخزينية بميناء السخنة أحد المحاور الهامة في خطط قطاع البترول لتحقيق هذه الأهداف القومية.

وقال مميش إن ميناء السخنة أو كما يعرف بميناء القرن نظرًا للقدرات العالية به والتطور الكبير الذي يطرأ عليه، وخاصة موقعه المتميز في المنطقة الاقتصادية وقرب الميناء من طريق القاهرة السخنة وباقي الطرق التي يتم إنشاؤها بالدولة عبر الطريق الدائري الإقليمي وكذا قرب الميناء من العاصمة الإدارية الجديدة، يجعلها من أهم الموانئ ونقطة ارتكاز عالمية تربط بين بوابة إفريقيا وقارات العالم.

وأضاف مميش، أن ميناء السخنة يتكون من حوضين الحوض الأول والحوض الثالث، وبإجمالي أطوال أرصفة 2500 متر والتي ستصل بعد أعمال التطوير إلى 6000 متر.

كما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 9 ملايين طن سنويًا والتي زادت مؤخرًا مع تشغيل رصيف الصب السائل لتصبح 17 مليون طن سنويًا ومن المنتظر زيادتها بعد أعمال التطوير لتصبح 21 مليون طن سنويًا.

وأشار الفريق مميش إلى أن محطة الصب السائل تمثل باكورة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطبها الجنوبي وتعد نواة لمشروعات الطاقة المخطط إنشاؤها بمحور تنمية القناة في إطار العمل على تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتخزين المنتجات البترولية وتموين السفن.

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