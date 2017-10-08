وصول 134 ألف طن مواد بترولية وغلال لميناء الإسكندرية
وصول 134 ألف طن مواد بترولية وغلال لميناء الإسكندرية
02:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017
ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية – محمد عامر:
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الأحد، 4 سفن تحمل 134 ألف طن من القمح والذرة والمواد البترولية قادمة من دول أوكرانيا والأرجنتين والجزائر.
وأشار "الغندور" إلى أنه تم التنسيق بين سلطات الميناء لسرعة تفريغ الشحنات بصوامع الغلال وحوض البترول في يسر وأمان، عقب التأكد من صلاحية القمح والذرة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف المتحدث بإسم ميناء الإسكندرية، أن النظام الإلكتروني سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة، لافتًا إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون و160 ألف طن منهم 495 ألف طن قمح.
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