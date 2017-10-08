مقتل تلميذ ومعلم في تبادل لإطلاق النيران بمحيط مدرسة في أسيوط
مقتل تلميذ ومعلم في تبادل لإطلاق النيران بمحيط مدرسة في أسيوط
02:14 م الأحد 08 أكتوبر 2017
أرشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
لقى معلم وتلميذ مصرعهما، اليوم الأحد، إثر وقوع تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين بمحيط مدرسة الشهيد أحمد زين الابتدائية التابعة لإدارة ديروط التعليمية.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، من شرطة النجدة ، يفيد بوقوع تبادل إطلاق النيران بين عائلتين ومقتل كل من "عبداللاه. خ. ع " معلم ، والطالب "عمار. ي" إثر إصابتهما بطلق ناري طائش أثناء مرورهما بالشارع وقت إطلاق النيران.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مقتل شخص وإصابة شقيقه برصاص مجهولين في رفح
-
مصرع شاب وزوجته خنقًا بالغاز في أسيوط
-
لغياب الدفاع.. تأجيل بدء محاكمة قاتلة الطفلة "رضوى" في أسيوط
-
وفاة طفلة وتسمم 6 من أسرتها تناولوا وجبة فاسدة في أسيوط
إعلان
إعلان