مصرع طالب دهسه قطار بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

دهس قطار طالب، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان ميت نما بقليوب، وتم إزالة آثار الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب، بوقوع حادث تصادم ومتوفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور "وليد. ه" 18 عامًا، طالب، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور عبر المزلقان، اصطدم به القطار رقم 539 القادم من القاهرة، ما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب المركزي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.