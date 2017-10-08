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صورة مشيرة خطاب تتصدر الموقع الإلكتروني للبرلمان عشية انتخابات "اليونسكو"

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مصراوي Masrawy

صورة مشيرة خطاب تتصدر الموقع الإلكتروني للبرلمان عشية انتخابات "اليونسكو"

02:12 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب

القاهرة- (أ ش أ):

وضع مجلس النواب اليوم الأحد، صورة للسفيرة مشيرة خطاب على صدر صفحته الرئيسية على موقعه الإلكتروني، لتأكيد دعمه لها في الانتخابات المقررة غدًا الاثنين في العاصمة الفرنسية "باريس" على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

واحتلت السفيرة مشيرة خطاب الجزء الأيمين من الصورة، فيما جاءت قبة مجلس النواب على يسارها، وتوسطهما كلمات لدعم ترشحها ودعوة المصريين جميعا لمساندتها.

وجاء نص رسالة الدعم التي وضعها موقع المجلس كالتالي :" مجلس النواب يدعم السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة منظمة اليونسكو ويدعو المصريين جميعاً لدعمها"، فيما تضمنت الصورة في الجزء الأسفل هاشتاج باللغة الإنجليزية لدعم ترشحها، إلى جانب نموذج مصغر من شعار منظمة اليونسكو وقبة مجلس النواب، وفوقهما علم .

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورؤساء اللجان النوعية للبرلمان، قد أعلنوا مساندتهم للسفيرة مشيرة خطاب في انتخابات منظمة اليونسكو، وتسخير كافة إمكانيات البرلمان في الداخل والخارج لدعم ترشحها لمنصب مدير عام اليونسكو.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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