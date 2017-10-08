مصر تتوسط لدى إسرائيل لحضور 3 قادة حوار المصالحة

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كشف حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن أن 3 من قادة الحركة بالضفة الغربية، ربما يشاركون في حوارات المصالحة بالقاهرة، الأسبوع الجاري، في حال سمحت لهم إسرائيل بالسفر.

وقال يوسف، في حديث خاص لوكالة الأناضول، إن الحركة سترسل 3 من قادتها بالضفة الغربية، للمشاركة في الحوارات التي ستبدأ، الثلاثاء المقبل بالقاهرة؛ لكن مشاركتهم مرهونة بسماح إسرائيل لهم بالسفر، إذ تسيطر الأخيرة على معابر الضفة.

وأشار إلى وجود جهود مصرية، تسعى إلى إقناع إسرائيل بالسماح لهم بمغادرة الضفة، رافضا الإفصاح عن أسماء القادة الثلاثة لأسباب أمنية.

وأوضح القيادي في حركة حماس أن وجود وفد من الضفة الغربية في لقاءات القاهرة، من شأنه أن يساهم إيجابيا في حل القضايا الخلافية، مؤكدا أن حماس تضع ملف "الأوضاع الداخلية في الضفة الغربية" على جدول أعمال الحوار.

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وأضاف أن آثار الانقسام انعكست سلبا على الحريات في الضفة، وحماس تريد فتح هذا الملف، وبحثه.

وتقول حركة حماس إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، تمارس التضييق عليها هناك.

ومن المقرر أن يجتمع وفدا "فتح وحماس"، الثلاثاء المقبل، في القاهرة، لبحث ملف المصالحة، وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة، وعقدت الحكومة، اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، في قطاع غزة، لكنها أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ما بعد مباحثات القاهرة.