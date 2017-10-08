ماذا تحتاج المنتخبات الأوروبية في جولتها الأخيرة بتصفيات المونديال؟

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تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك في الوقت الذي باتت فيه بعض المنتخبات الكبرى مهددة بالغياب عن كأس العالم، مثل هولندا وكرواتيا والبرتغال بطلة أوروبا.

وتكون التصفيات الأوروبية من 9 مجموعات يتأهل منها أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال بينما تخوض أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات الملحق.

ونستعرض فيما يلي حظوظ جميع المنتخبات في الوصول إلى المونديال في التصفيات الأوروبية بشكل مباشر كالأتي:

المجموعة الأولى

- ستتأهل فرنسا في حال حققت الفوز في الجولة الأخيرة على بيلاروسيا، وفي حال خسرت أو تعادلت فستحتاج إلى عدم فوز السويد على هولندا.

- تحتاج السويد للفوز على هولندا وعدم فوز فرنسا على بيلاروسيا للوصول مباشرة إلى المونديال وعدم خوض الملحق.

- تحتاج هولندا إلى معجزة للوصول إلى الملحق من خلال الفوز على السويد بنتيجة 7-0.

المجموعة الثانية

ستتأهل البرتغال إلى المونديال حال حققت الفوز على سويسرا بينما ستتأهل الأخيرة في حال حققت هي الفوز أو انتهت المباراة بالتعادل.

المجموعة الثالثة

ضمنت ألمانيا التأهل مباشرة إلى المونديال، كما ضمنت أيرلندا احتلال المركز الثاني وستنتظر لمعرفة ما إذا كانت في أفضل 8 منتخبات للمشاركة في الملحق.

المجموعة الرابعة

- ستتأهل صربيا إلى المونديال في حال حققت الفوز على جورجيا، كما ستتأهل في حال تعادلت شرط أن لا تتغلب ويلز على أيرلندا وعدم فوز أيرلندا على ويلز بخماسية نظيفة.

- تحتاج ويلز للفوز على أيرلندا وعدم فوز صربيا على جورجيا للوصول إلى المونديال، أما في حالة التعادل فستحتاج إلى فوز جورجيا على صربيا بفارق أكثر من هدفين.

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- تتأهل أيرلندا إلى المونديال في حال تغلبت على ويلز ولم تتغلب صربيا على جورجيا.

المجموعة الخامسة

- تتأهل بولندا إلى المونديال في حال حققت الفوز على مونتينجرو.

- تتأهل الدنمارك إلى المونديال في حال حققت الفوز على رومانيا مع خسارة بولندا أمام مونتينجرو.

المجموعة السادسة

ضمنت إنجلترا التأهل إلى المونديال ولا تزال بطاقة الملحق معلقة بين أسكتلندا وسلوفاكيا وسولوفينيا.

المجموعة السابعة

تأهلت إسبانيا إلى المونديال وضمنت إيطاليا التأهل للملحق.

المجموعة الثامنة

تأهلت بلجيكا للمونديال وتتنافس كل من اليونان والبوسنة على بطاقة الملحق.

المجموعة التاسعة

- تتأهل أيسلندا للمونديال في حال حققت الفوز على كوسوفو، كما أن التعادل سيكون كافيًا أيضًا في حال تعادلت كرواتيا مع أوكرانيا.

- تتأهل كرواتيا للمونديال في حال تغلبت على أوكرانيا، ولم تحقق أيسلندا الفوز على كوسوفو، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على أوكرانيا.