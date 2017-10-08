بكاء حسين فهمي وفستان «بوسي».. 10 لقطات من افتتاح مهرجان الإسكندرية

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بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، افتتحت الدورة الـ33 لمهرجان الإسكندرية، والتي تحمل اسم الفنان "حسين فهمي" أمس السبت، وكان من أبرز الحضور وزير الثقافة حلمي النمنم والفنانة سميحة أيوب والمخرج خالد يوسف ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز اللقطات بحفل الافتتاح الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل..

1- حسين فهمي

بعد اختيار فيلمه "العار" لعرضه ضمن فعاليات تكريمه بالمهرجان، بكى الفنان "حسين فهمي" أثناء التكريم لتذكره الفنان الراحل "محمود عبد العزيز"، الذي شاركه في بطولة الفيلم، كما طالب إدارة المهرجان بإطلاق اسم الساحر على الدورة، ولكن رئيس المهرجان "الأمير أباظة"، أكد أن الدورة باسم "حسين فهمي" ووعده بأن تكون الدورة المقبلة باسم "محمود عبد العزيز".

2- صفية العمري

بعد فترة غياب طويلة، حرصت الفنانة "صفية العمري" على حضور المهرجان، وتألقت بفستان طويل أزرق اللون أظهر أناقتها واحتفاظها برشاقتها رغم تقدم عمرها.

3- سميرة عبد العزيز

يعتبر حضور الفنانة القديرة "سميرة عبد العزيز"، بمثابة الظهور الأول لها في حدث فني عقب وفاة زوجها "محفوظ عبد الرحمن"، الذي رحل في 19 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 76 عامًا، وحرصت الفنانة القديرة على ارتداء ملابس سوداء اللون.

4- منال سلامة

بمشاركة المذيع والفنان "كريم كوجك"، فاجأت الفنانة "منال سلامة" جميع الحاضرين بتقديمها فعاليات المهرجان، وتألقت بفستان طويل أنيق وردي اللون، وحظيت إطلالتها على إعجاب الكثيرين.

5- سميحة أيوب

رغم المرض الذي عانت منه في الفترة الأخيرة، حرصت الفنانة القديرة "سميحة أيوب" على حضور مهرجان الإسكندرية السينمائي، وبدت بصحة جيدة.

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6- بوسي

لفتت الفنانة "بوسي" الأنظار إليها في المهرجان بإطلالتها بفستان طويل أبيض اللون، ولكن كان الأكثر إثارة للجدل ظهورها بوزن زائد ملحوظ.

7- هالة سرحان

خطفت الإعلامية "هالة سرحان" الأنظار في الحفل بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أظهر أناقتها، ولم تبد عليها علامات التقدم في السن، رغم أنها تبلغ من العمر 65 عامًا.

8- ميرنا وليد

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، أثارت الفنانة "ميرنا وليد" الجدل بإطلالتها في حفل افتتاح المهرجان، حيث ارتدت فستانا طويلا أسود اللون، وهي الإطلالة التي اعتبرها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير موفقة وقديمة الطراز.

9- سوزان نجم الدين

بفستان أبيض مثير، لفتت الفنانة "سوزان نجم الدين" الأنظار لها في المهرجان، حيث أظهر رشاقتها وجاذبيتها.



10- فردوس عبد الحميد

صدمت الفنانة "فردوس عبد الحميد" الجمهور بزيادتها الملحوظة في الوزن، خاصة أنها بدت رشيقة أثناء مشاركتها في مسلسل "الأسطورة"، الذي عرض العام الماضي.