لعرض مباراة مصر.. شاشات مجانية في نقابة المهندسين بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس هيثم عبدالحميد نصر، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم الأحد، قيام مجلس إدارة النقابة وناديها، بدعوة الأعضاء مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني، أمام منتخب الكونغو، في الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وقال أحمد خليل، أمين اللجنة الرياضية بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إنه جاري تركيب شاشات عرض لمشاهدة المباراة الهامة لمنتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو، وتجهيز المقاعد للمشاهدين، في إطار توجيهات المهندس عبدالحكيم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط.

ويقام لقاء منتخب مصر والكونغو في السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.