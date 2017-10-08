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بالصور.. مهلة لأصحاب عشش الطيور والكلاب لإزالتها في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مهلة لأصحاب عشش الطيور والكلاب لإزالتها في بورسعيد

02:00 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

منح مسئولو حي الزهور التابع لمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مهلة لأصحاب عشش تربية الطيور والكلاب لإزالتها قبل تحرير محاضر لهم.

وتوجه موظفو إدارة شئون البيئة بالحي لمعاينة شكاوى المواطنين المتضررين من وجود عشش لتربية الطيور والكلاب بمنطقة المروة عمارة رقم "8" و"30"، ومنطقة عمر بن عبدالعزيز عمارة رقم "115"، ومنطقة عثمان بن عفان عمارة رقم "50".

وأعطى مسئولوا الحي لأصحاب العشش مهلة عدة أيام لإزالة المخالفات، قبل تحرير محاضر لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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