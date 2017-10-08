إصابة طفل سقط من الدور الرابع في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب طفل ممن ذوي الاحتياجات الخاصة في السويس، اختل توازنه وسقط من شرفة المنزل، بحي الأربعين، ونقل لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.



وتلقى العميد عيد سعيد مأمور قسم السويس، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى بالحادث، وتبين أن الطفل " عبدالمنعم. أ" 8 سنوات يعاني إعاقة ذهنية، سقط من شرفة الدور الرابع حيث يقيم والديه في شقة بشارع أحمد عرابي.



وقال مصدر طبي، إن الطفل يعاني جرح قطعي في الرأس، واشتباه كسر في القدم اليسرى، واشتباه كسر بالعمود الفقري.