الإفراج عن سائق بعد واقعة الدهس في لندن

لندن (د ب أ)

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إنه تم الإفراج عن سائق السيارة التي اصطدمت بالمارة بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، ولكن مع "إبقائه قيد التحقيق".

وقالت شرطة العاصمة " لقد تم نقل رجل، 47 عاما، كان قد تم إلقاء القبض عليه في موقع الحادث للاشتباه في قيادته السيارة بصورة خطرة، للمستشفى لتلقى العلاج قبل نقله لمركز شرطة شمال لندن".

وأضافت" هذا الصباح، تم الإفراج عنه مع إبقائه قيد التحقيق واستمرار التحريات".

وأشارت الشرطة إلى أن معظم المصابين خرجوا من المستشفى، ولم يصب أي منهم بإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة بعد حادث الدهس الذي وقع أمس السبت، بالقرب من عدة متاحف مهمة في لندن في أحد المناطق السياحية الأكثر جذبا للسائحين، إنها تتعامل مع الحادث على أنه " حادث سير وليس عملا إرهابيا".