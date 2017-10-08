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القبض على الطفل قاتل والده بالمطرية.. والنيابة تقرر حبسه

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مصراوي Masrawy

القبض على الطفل قاتل والده بالمطرية.. والنيابة تقرر حبسه

01:58 م الأحد 08 أكتوبر 2017

القبض على الطفل قاتل والده بالمطرية.. والنيابة تقرر حبسه

كتب - فتحي سليمان:

ألقت أجهزة الأمن بالمطرية، القبض على طفل 13 سنة متهم بقتل والده بطعنه بمطواه أثناء نومه، ولاذ بالهرب منذ شهر ونصف.

وقال مصدر أمني بالقاهرة، إن اللواء محمد منصور مدير المباحث وضع خطة بحث أسفرت عن ضبط الطفل القاتل، وتوصل رجال المباحث إلى مكان اختبائه، وكشفت التحريات أن الطفل المتهم ارتكب جريمته بسبب تعدي والده عليه وسبه بصورة دائمة، ومنع المصروف عنه.

وأوضحت التحريات أن الطفل طعن والده عدة طعنات، وتركه غارقاً في دمائه ثم لاذ بالهرب، وظل هارباً في الشوارع وميادين المطرية حتى تم ضبطه ليلة أمس، تم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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