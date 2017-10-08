العثور على جثة مهندس مقتولاً داخل شقته بمدينة نصر

كتب – فتحي سليمان:

عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأحد، على جثة مهندس مقتولاً داخل شقته بمنطقة مدينة نصر، بالقاهرة.

وأوضح مصدر أمني، أنه تم العثور على جثة المهندس "عبدالحي م"، بها أثار خنق، مشيراً إلى أن الشواهد الأولية تشير إلى ارتكاب الجاني الواقعة لسرقة المجني عليه.

وشكل اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة القبض على الجاني.

ويعكف فريق أمني أشرف عليه العميد نبيل سليم رئيس المباحث الجنائية، والعميد محمود هندي رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة على تفريغ الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة، وجمع معلومات حول الواقعة، وحصر علاقات وخلافات المجني عليه للتوصل إلى هوية قاتله