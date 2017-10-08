مميش: ميناء السخنة بوابة للعالم.. والملا: مركز إقليمي لتداول البترول

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أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، أن ميناء السخنة أو كما يعرف بميناء القرن من أهم الموانئ ونقطة ارتكاز عالمية تربط بين مصر بوابة إفريقيا وقارات العالم، وذلك نظرآ للقدرات العالية به والتطور الكبير الذى يطرأ عليه، وخاصة موقعه المتميز في المنطقة الاقتصادية وقرب الميناء من طريق القاهرة السخنة وباقى الطرق التى يتم إنشاؤها بالدولة عبر الطريق الدائري الإقليمي وكذا قرب الميناء من العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق مهاب مميش أعمال تنفيذ مشروع محطة الصب السائل وتطوير الرصيف البحرى بميناء العين السخنة، والذي يعد منصة لوجيستية متكاملة ومتطورة ومنفذ رئيسى على البحر الأحمر لتأمين إمدادات الوقود وإضافة استراتيجية للبنية الأساسية لقطاع البترول.

وأضاف "مميش" أن ميناء السخنة يتكون من حوضين - بإجمالى أطوال أرصفة 2500 متر والتي ستصل بعد أعمال التطوير إلى 6000 متر، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 9 ملايين طن سنويًا والتى زادت مؤخًر مع تشغيل رصيف الصب السائل لتصبح 17 مليون طن سنويآ، ومن المنتظر زيادتها بعد أعمال التطوير لتصبح 21 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن محطة الصب السائل تمثل باكورة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطبها الجنوبى، حيث تعد نواة لمشروعات الطاقة المخطط إنشاؤها بمحور تنمية القناة في إطار العمل على تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتخزين المنتجات البترولية وتموين السفن.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن مشروعات تطوير البنية الأساسية وزيادة الطاقة الإنتاجية من الثروات الطبيعية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى التي ينفذها قطاع البترول، وتتم وفقًا لأحدث التقنيات والمواصفات القياسية العالمية ومعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أنها تحقق أهداف الدولة الاستراتيجية فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية، وكذلك تسهم بقوة في المشروع القومي لمصر بالتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بمنطقة العين السخنة.

وأوضح "الملا" أن تطوير التسهيلات البترولية والطاقة الاستيعابية والتخزينية بميناء السخنة أحد المحاور الهامة فى خطط قطاع البترول لتحقيق هذه الأهداف القومية.

حضر الجولة من قطاع البترول المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونائبيه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع ورؤساء شركات بتروجت ومصر والتعاون للبترول، ومن المنطقة الاقتصادية حضر اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية واللواء إيهاب البنان مساعد رئيس الهيئة والدكتور خالد عبد المنعم المدير التنفيذي للشئون القانونية وممثلي قطاع المشروعات والاستثمار.

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أما المهندس أيمن نجيب رئيس شركة سونكر، أكد أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يساهم فيه وزارة المالية وشركتي مصر والتعاون للبترول بنسبة ٣٧% ويحقق هدف الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود.

وعقب جولة وزير البترول ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرض أسامه الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر شرحا حول تطوير محطة الصب السائل ورصيف الاستقبال البترولى وما تم إنجازه حتى الآن، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للمشروع المقام على مساحة 400 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أنه من المخطط البدء فى إجراء الدراسات الفنية للمرحلة الثانية للمشروع والتى تتضمن إقامة مستودعات تخزين جديدة بسعة 200 ألف متر مكعب لكل من السولار والبيتومين والبنزين.

وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى من مشروع تطوير التجهيزات البترولية بميناء السخنة حوالى 10 مليارات جنيه يساهم فى تمويلها تحالف بنكى مما يؤكد مدى كفاءة وواقعية دراسات الجدوى المقدمة للمشروع، الذى يضم رصيفًا بحريًا متخصصًا لتداول المنتجات البترولية بطول 415 متراً وعمق 17 متراً بما يسمح باستقبال ناقلتين فى آن واحد سعة كل منها تصل إلى 120 ألف طن، بالإضافة إلى سعات تخزينية حوالى 150 ألف متر مكعب من البوتاجاز، و100 ألف متر مكعب من السولار.

كما يتضمن المشروع إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.