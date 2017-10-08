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بالصور- قبل ساعات من مباراة حلم المونديال.. الجماهير في ستاد برج العرب

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مصراوي Masrawy

بالصور- قبل ساعات من مباراة حلم المونديال.. الجماهير في برج العرب

01:45 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت الجماهير المصرية في التوافد على استاد برج العرب، ظهر اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة الوطني ونظيره الكونغولي، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وفتحت قوات الأمن بوابات استاد برج العرب أمام الجماهير، بدءا من الساعة الحادية عشر، على أن يتم إغلاقها في تمام الساعة السادسة، وذلك وسط تعزيزات أمنية حرصا على سلامة وأمان الجماهير.

وخصصت البوابات أرقام 5 و6 و7 و8 لدخول الجماهير والمحددة بـ 65 ألف مشجع، بينما تم تخصيص البوابة رقم 4 للخروج فقط، والبوابة رقم 2 لدخول الإعلاميين والصحفيين.

وشدد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، على أنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا حاملي التذاكر والدعوات وفقا لكشوف اتحاد الكرة المصرى، لافتا إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل الاستاد وبمحيطه الخارجي لرصد أية مخالفات قد تحدث واتخاذ اللازم قانونا بشأنها.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 8 نقاط ثم غانا برصيد 6 نقاط وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.

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