بالصور.. الغربية تحتفل بالعيد القومي

كتب – مروة شاهين:

نظمت محافظة الغربية، احتفالات عيدها القومي، الذي يوافق ذكرى انتصار شعب الغربية على الحملة الفرنسية عام 1798 ويواكب احتفالات نصر أكتوبر، باستاد طنطا الرياضي، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والسكرتير العام للمحافظة اللواء طلعت منصور، والمستشار العسكري العقيد صلاح حسن، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والنواب، وحشد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.

وقدمت مجالس المدن والمديريات الخدمية عروضًا بإمكانياتها وخدماتها المقدمة للمواطنين.