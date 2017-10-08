القبض على عاطل هارب من 35 حكما غيابيا في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل هارب من 35 حكمًا غيابيًا لخيانة الأمانة بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إخطارًا من النقيب أحمد عبدالغني معاون مباحث القناطر الخيرية، بضبط المدعو "مصطفى. ف" 45 عامًا، عاطل، والمحكوم عليه وهارب في 35 حكمًا غيابيًا خيانة أمانة بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.