القبض على عاطل هارب من 35 حكما غيابيا في القليوبية
القبض على عاطل هارب من 35 حكما غيابيا في القليوبية
01:39 م الأحد 08 أكتوبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل هارب من 35 حكمًا غيابيًا لخيانة الأمانة بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إخطارًا من النقيب أحمد عبدالغني معاون مباحث القناطر الخيرية، بضبط المدعو "مصطفى. ف" 45 عامًا، عاطل، والمحكوم عليه وهارب في 35 حكمًا غيابيًا خيانة أمانة بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ القليوبية يناقش تطوير الطرق بالمحافظة
-
القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة أثرية في المنيا
-
بالصور.. إنقاذ موظف حاول الانتحار لخصم يومين من راتبه بالقليوبية
-
بحث إنشاء مستشفى للحروق بالقناطر وأخرى للطوارئ بقليوب
إعلان
إعلان