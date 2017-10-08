5 شاشات لعرض مباراة مصر والكونغو في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تجهيز 5 شاشات عرض ضخمة بالميادين العامة والشوارع لبث مبارة مصر والكونغو في تمام الساعة السابعة مساء.

وأضاف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، في بيان له، أن هناك 5 شاشات مجهة بوحدات بث مباشر سوف تبث المباريات مجانًا لأهالي المحافظة.

نم ناحية أخرى، وصل 75 شابًا من محافظة الوادي الجديد، إلى استاذ برج العرب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم من مختلف مراكز المحافظة، للمشاركة في تشجيع منتخب مصر في أتوبيسات مدعمة من مديرية الشباب والرياضة.