أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

5 شاشات لعرض مباراة مصر والكونغو في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

5 شاشات لعرض مباراة والكونغو في الوادي الجديد

01:34 م الأحد 08 أكتوبر 2017

5 شاشات لعرض مباراة مصر والكونغو في الوادي الجديد

أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تجهيز 5 شاشات عرض ضخمة بالميادين العامة والشوارع لبث مبارة مصر والكونغو في تمام الساعة السابعة مساء.

وأضاف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، في بيان له، أن هناك 5 شاشات مجهة بوحدات بث مباشر سوف تبث المباريات مجانًا لأهالي المحافظة.

نم ناحية أخرى، وصل 75 شابًا من محافظة الوادي الجديد، إلى استاذ برج العرب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم من مختلف مراكز المحافظة، للمشاركة في تشجيع منتخب مصر في أتوبيسات مدعمة من مديرية الشباب والرياضة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 28 شاشة عرض بمراكز الشباب في الأقصر لبث مباراة مصر والكونغو

    أخبار

  • تخصيص 11 شاشة عرض عملاقة لمباراة مصر في السويس

    أخبار

  • شاشات مجانية لعرض مباراة مصر بمراكز شباب المنوفية

    أخبار

  • 231 مركز شباب ونادي تعرض مباراة مصر والكونغو بأسوان

    أخبار

إعلان

3ae7afa714.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب